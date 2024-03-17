Політика

The Telegraph: Ракет для української ППО вистачить лише до кінця березня

17 Березня 2024 13:04
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зброя, ппо
Українські солдати готуються випустити ракети по російських позиціях / Фото Getty Images

Україна вже до кінця березня може вичерпати запас ракет для протиповітряної оборони своїх міст, повідомила британська газета The Telegraph.

“Це означає, що замість того, щоб намагатися збити чотири з п’яти російських ракет, як це робиться зараз, невдовзі Україні доведеться розрахувати свої системи протиповітряної оборони на збиття лише однієї ракети з п’яти”, – зазначає видання.

The Telegraph також вказує на те, що запаси ракет “стрімко скорочуються”, і “це матиме значний ефект для міст”.

Нагадаємо, 15 березня російські війська завдали удар по Одесі балістичними ракетами “Іскандер-М” з території окупованого Криму, внаслідок чого загинула 21 людина. Як зазначала у коментарі українським ЗМІ речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, “робота протиповітряної оборони була, але балістика збивається дуже складно, це зброя, яка надзвичайно важка для ураження”.


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