Політика

The Telegraph: НАТО посилює логістику на випадок війни з РФ

4 Червня 2024 18:59
війна, нато
Потенційні точки перекидання військ НАТО у війні з РФ / The Telegraph

НАТО розробляє кілька “сухопутних коридорів” для перекидання американських військ і бронетехніки до лінії фронту в разі великої наземної війни з Росією.

Американські солдати висаджуватимуться в одному з п’яти портів і прямуватимуть заздалегідь спланованими логістичними маршрутами, щоб протистояти можливому нападу з боку Москви, повідомили офіційні особи в інтерв’ю The Telegraph.

Начальник Головного управління матеріально-технічного забезпечення НАТО генерал-лейтенант Олександр Солфранк розповів виданню, що порти в Нідерландах, Німеччині та країнах Балтії вважаються особливо уразливими до російських ракетних атак.

Після попереджень про те, що Альянс має лише 5% необхідної протиповітряної оборони для прикриття свого східного флангу, командувач занепокоєний можливостями для захисту своїх ключових матеріально-технічних центрів.

“Оцінюючи російську війну в Україні, ми помітили, що Росія атакувала українські логістичні бази. Це наштовхує на висновки, що величезні бази матеріально-технічного забезпечення будуть атаковані та знищені в першу чергу у ситуації конфлікту. Щодо протиповітряної оборони, її завжди мало. Я не можу уявити ситуації, коли у вас достатньо протиповітряної оборони”, – заявив військовий.


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