The New York Times: Невдалий виступ і панічна вечірка

Замість того щоб розвіяти побоювання з приводу свого віку, 81-річний Байден зробив його головною темою, йдеться у матеріалі The New York Times.

Демократи, які місяцями захищали президента від тих, хто сумнівався, включно з членами його власної адміністрації, обмінялися шаленими телефонними дзвінками та текстовими повідомленнями за кілька хвилин після початку дебатів, коли стало зрозуміло, що Байден не в найкращій формі. Практично в розпачі деякі з них вийшли в соціальні мережі, щоб висловити шок, а інші приватно обговорювали між собою, чи не надто пізно переконувати президента відійти від справ на користь більш молодого кандидата.

“Байдену доведеться зіткнутися із закликами піти у відставку… Партії існують для того, щоб перемагати. Людина на одній сцені з Трампом не може перемогти. Страх перед Трампом придушував критику на адресу Байдена. Тепер цей самий страх підживлюватиме заклики до його відставки”, – сказав один із ветеранів-демократів, який на публіці незмінно підтримував Байдена.

Видатний донор Байдена з Демократичної партії Марк Б’юелл сказав після дебатів, що президент має гарненько подумати, чи підходить він для висунення. “Чи є в нас час, щоб висунути когось іншого?” – сказав Б’юелл. Він додав, що поки що не закликає Байдена зняти свою кандидатуру, але “керівництво демократів зобов’язане піти до Білого дому і чітко показати, про що думає Америка, тому що на кону демократія, і ми всі нервуємо”.

Погоджуючись на дебати в рамках загальних виборів раніше, ніж будь-коли в історії президентських виборів, Байден мав на меті переосмислити кампанію як вибір між ним і злочинцем, який намагався скасувати результати виборів і, на думку Байдена, зруйнує американську демократію, якщо знову отримає президентські повноваження. Натомість, покинувши студію CNN в Атланті, Байден зіткнувся з референдумом про себе і свої можливості.

78-річний Трамп, судячи з усього, пройшов через дебати без особливих проблем, відбарабанивши одну брехню за іншою і не зустрівши серйозних заперечень. Він виглядав упевненим у собі, але водночас уникав тієї надмірно владної манери, яка зашкодила йому під час перших дебатів із Байденом 2020 року, і, здавалося, був задоволений тим, що дозволив опоненту загрузнути у власних труднощах.

Часом Трамп говорив незв’язно і робив заяви, які були заплутаними, важковловимими і відверто неправдивими, але він робив це з енергією і гучністю, які приховували помилки, примудряючись залишатися в нападі навіть щодо таких чутливих для нього питань, як напад [на Капітолій] 6 січня 2021 року і аборти.

Байден більшу частину часу перебував в обороні й або не використовував реплік, спеціально розроблених заздалегідь, або бурмотів їх мимохідь так, що їх ледь можна було зафіксувати.

Спілкуючись із репортерами після виступу, Джо Байден повідомив, що застудився. “У мене болить горло”, – сказав він. Однак президент висловив задоволення своїм виступом: “Думаю, ми добре впоралися”. Відповідаючи на запитання про занепокоєння демократів щодо його результатів і заклики подумати про вихід із перегонів, Байден сказав: “Ні. Важко вести дебати з брехуном”.

Радники Байдена довгий час відкидали будь-які припущення про його вихід із кампанії, вважаючи їх необґрунтованою нервозністю. Одна з причин, через яку вони призначили ранні дебати, полягала в тому, щоб дати зрозуміти громадськості – є два варіанти вибору, і ніхто інший не буде номінований.

“Народ, факти такі, що якби Джо Байден збирався піти у відставку, він би давно це зробив… Це не моя думка, це буквально факти. Тож ні, він не піде у відставку завтра вранці. Він – кандидат, і низка демократів, як я підозрюю, захищатимуть його протягом наступних кількох днів”, – сказала колишня помічниця віцепрезидента Камали Гарріс Сімон Сандерс.

У Сполучених Штатах у штаті Джорджія 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та Секторі Гази.

67% американців, які спостерігали за президентськими дебатами між Джо Байденом і Дональдом Трампом, вважають, що Трамп був переконливішим за Байдена й показав себе краще. До дебатів перевагу Трампа передбачали 55%.

Як пише Politico, представники та прихильники Демократичної партії обговорюють заміну їхнього кандидата, президента США Джо Байдена у виборчому списку через його, як вони вважають, провальний виступ на дебатах з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом.