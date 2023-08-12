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The Guardian: Вчені на шляху до відкриття п’ятої сили природи

12 Серпня 2023 20:41
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британські вчені

Вчені-фізики виявили несподівані коливання у субатомних частках, що дозволяє припустити існування п’ятої сили природи, пише The Guardian.

На даний час відомі чотири фундаментальні сили: електромагнітні сили, сильні та слабкі ядерні сили та гравітація.

Однак стандартна модель фізики частинок не дозволяє врахувати гравітацію та темну матерію, яка становить приблизно 27% Всесвіту.

Дослідники з Імперського коледжу Лондона провели експерименти на американському прискорювачі частинок Fermilab, зокрема вивчили поведінку мюонів у магнітному полі. Мюони, схожі на електрони, але більш важкі, обертаються навколо осі магнітного поля за аналогією з верхівкою, що обертається. Частота цього коливального руху передбачається стандартною моделлю, проте експериментальні результати, отримані в Fermilab, не узгоджуються з цими прогнозами.

Ця невідповідність може вказувати на присутність у квантових петлях розрахунку невідомої частки, яка може бути носієм п’ятої сили.

Однак існує невизначеність щодо теоретичного прогнозу частоти, що може вплинути на інтерпретацію результатів.

Для підтвердження наявності цієї потенційно нової сили та з’ясування її природи необхідні подальші експерименти.

Дослідження на Великому адронному колайдері також продемонстрували інтригуючі результати, пов’язані з п’ятою силою, хоча ці експерименти відрізняються від експериментів Fermilab.


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