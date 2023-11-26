The Guardian: РФ веде радіоелектронну боротьбу за допомогою британських технологій

Росія веде радіоелектронну війну “з використанням технологій британського виробництва”, стверджується в досьє по Україні, на яке посилається The Guardian.

У доповіді міститься заклик до уряду вжити негайних заходів щодо припинення постачання технологій, що використовуються в радіоелектронній боротьбі. У досьє, складеному Україною та поширеному серед основних країн, які запровадили санкції, вказано ключові російські фірми, які беруть участь у розробці та виробництві електронного військового обладнання.

У досьє повідомляється, що Великобританія та інші країни ще не запровадили санкції проти деяких із цих фірм. У документі наголошується: «Ефективність російських електронних систем багато в чому залежить від доступу до імпортних компонентів, які широко використовуються під час виробництва таких систем… Необхідно негайно вжити конкретних кроків щодо зниження можливостей російського військово-промислового комплексу».

Найвище військове командування в Україні стурбоване останніми успіхами Росії в галузі радіоелектронної боротьби. «Росія за останнє десятиліття модернізувала свої сили [радіоелектронної боротьби], створивши новий рід військ та побудувавши 60 нових видів техніки. У цій галузі вона перевершує нас: 65% наших платформ для постановки перешкод на початку війни було зроблено за радянських часів», повідомляють експерти.

Крім засобів встановлення перешкод, системи електронної розвідки дозволяють виявляти запуски безпілотників та прогнозувати можливі військові дії. Для відстеження безпілотників може використовуватися спеціалізоване обладнання для радіолокації.

У доповіді йдеться про те, що вісім ключових російських фірм беруть участь у виробництві засобів радіоелектронної боротьби. До них входять науково-виробниче об’єднання «Стріла», науково-дослідне підприємство «Протек» та концерн «Радіоелектронні технології», які, за його словами, не потрапили під санкції Великобританії.

Називаються компоненти британських фірм, які були виявлені у російських засобах радіоелектронної боротьби. Причетні до цього заявляють, що припинили всю торгівлю з Росією.

Згідно з звітом, транзистори компанії Semelab Ltd, зареєстрований офіс якої знаходиться в Уокінгу, графство Суррей, і належить TT Electronic Group Holdings, були виявлені в устаткуванні для блокування радіокерованих пристроїв та зв’язку на полі бою.

У мобільному радарі ближньої дії було виявлено обладнання для електроживлення компанії XP Power, штаб-квартира якої знаходиться в Сінгапурі та акції котируються на Лондонській фондовій біржі. А в системі пеленгації були виявлені деталі, ймовірно, виготовлені компанією Golledge Electronics, що базується в Ільмінстері, графство Сомерсет.

Представник TT Electronics заявив: «Після вторгнення Росії в Україну TT Electronics запровадила повну заборону на всі продажі будь-яким російським підприємствам. Через характер міжнародних ланцюжків поставок, як тільки продукт буде продано, він може потім продаватися багато разів до його кінцевого використання. Такі подальші продажі та кінцеве використання не перебувають під контролем виробника.

«TT Electronics діє відповідно до всіх законів та правил експортного контролю та реалізує докладну програму дотримання експортного контролю». Відповідні компоненти, згадані у звіті, не призначені для використання у військових цілях.

XP Power заявила, що має невеликого дистриб’ютора в Росії, з яким вона припинила торгівлю в 2022 році. У компанії заявили, що деталі, зазначені у звіті, були зроблені партнером та поставлені до вторгнення в Україну.

У компанії заявили: «XP не вела бізнес у Росії з лютого 2022 року і працює у повній відповідності до санкцій».

Goledge Electronics заявила, що припинила усі ділові відносини зі своїм російським дистриб’ютором у лютому 2022 року. У компанії заявили, що не постачали жодних компонентів російському дистриб’ютору з 2021 року, а з 2016 року кожне постачання підлягає митному оформленню урядом Великобританії. Фірма заявила, що малоймовірно, що компоненти, зазначені у звіті, є справжніми, оскільки вказаний кодовий номер не відповідає жодному продукту Golledge.

У доповіді йдеться, що санкції мають бути запроваджені щодо виявлених російських компаній. Він також пропонує «єдину базу даних компонентів», яка визначає технології, які російські військові використовують у своєму обладнанні радіоелектронної боротьби.

Чиновники Міністерства закордонних справ у справах Співдружності та розвитку заявляють, що вони заборонили експорт та постачання до Росії тисяч продуктів, заборонивши всі предмети, знайдені на полі бою. Великобританія нещодавно зробила дії, спрямовані на те, щоб зруйнувати таємну мережу закупівель, яку використовують Росія для придбання найважливіших західних технологій.