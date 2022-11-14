The Guardian: ЧС у Катарі псує імідж футболу

Чемпіонат світу з футболу, який стартує у неділю, більше плямує імідж футболу, ніж піднімає престиж Катару, пише The Guardian. Фанати та правозахисники скаржаться, що це більше схоже на гімн грошам та владі, ніж на радісне святкування гри – навіть якщо драматизм та напруженість турніру зрештою придушать сумніви багатьох людей.

Шокуючим рішення нагородити Катар турніром було навіть у 2010 році. Минулого тижня посол Катару на чемпіонаті світу з футболу назвав гомосексуальність “пошкодженням розуму”, а Зепп Блаттер, колишній глава ФІФА, все ж таки признався, що Катар був поганим вибором як сторона, що приймає (правда, тільки тому, що це “занадто маленька країна”).

Прихильники рішення проводити ЧС саме там наводять аргумент, що гучні події можуть бути важелем для покращення прав людини. Зимові Олімпійські ігри 2014 року в Сочі та Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії не призвели до покращення прав людини в країні, а в роки між літніми Іграми 2008 року та Зимовими Олімпійськими іграми цього року в Китаї лише посилювалися репресії.

Частина проблеми полягає в тому, що багаті, але репресивні держави, здається, вважають, що вони найбільше виграють від таких заходів. Не секрет, що Саудівська Аравія, яка проведе Зимові Азіатські ігри 2029 року в самому серці пустелі, сповнена рішучості виграти змагання.

Режими, які прагнуть слави, заручилися підтримкою зірок спорту — від Девіда Бекхема до Пепа Гвардіоли — та міжнародних організацій, які використовують пишномовну риторику про спортивну перевагу та всесвітню дружбу, витрачаючи при цьому великі суми.

Звинувачення у корупції вже давно переслідують ФІФА. Шістнадцять із 22 членів виконавчого комітету ФІФА з правом голосу, які передали чемпіонат світу Катару, відтоді підозрювалися у корупції.

ФІФА заявила національним командам, що її завдання не «роздавати моральні уроки» і що гру не слід «втягувати у кожну ідеологічну чи політичну битву», проте кілька капітанів команд надінуть райдужні нарукавні пов’язки на підтримку антидискримінаційної кампанії OneLove.

Проблема не буде вирішена, доки міжнародні органи (в т.ч.) спортивні не зазнають фундаментальних змін, підсумовує видання.