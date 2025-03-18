Ворог запустив по Україні понад 130 дронів: скільки збила ППО

У ніч на 18 березня росіяни атакували Україну 137-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 63 цілі.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях”, – йдеться у повідомленні.

64 ворожі безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.