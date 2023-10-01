The Guardian: 2023 рік стане найтеплішим за всю історію людства

У Європі закінчився найспекотніший вересень за всю історію спостережень, причому в таких країнах, як Франція, Німеччина та Польща, були зафіксовані небувалі температури, пише The Guardian.

За даними Météo-France, середня температура вересня у Франції склала 21,5 °C, що більш ніж на 3,5 °C вище норми для референтного періоду 1991-2020 років і є найспекотнішим вереснем з 1900 року.

У Німеччині та Бельгії вересневі температури були майже на 4 °C вище базових значень. У Польщі, Австрії та Швейцарії вересень був найспекотнішим за останні сто років.

Ці високі температури були частково зумовлені надзвичайною спекою на початку вересня, коли у Франції було зареєстровано найвищу температуру за всю історію спостережень – 38,8 °C. На півдні Іспанії було зафіксовано найвищу в Європі температуру вересня – 45,7 °C.

Вчені пов’язують ці екстремальні погодні умови зі зміною клімату та попереджають, що подібні явища можуть стати частішими та інтенсивнішими.

За прогнозами кліматичної служби Copernicus, 2023 стане найтеплішим за всю історію людства.