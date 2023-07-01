Політика

The Economist: Як Китай бачить заколот Євгена Пригожина

1 Липня 2023 13:59
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заколот, китай

В останні кілька днів китайському загалу дозволили отримати відносно нецензуровані повідомлення про заколот «Вагнера». Як пише The Economist, офіційні ЗМІ публікували повідомлення, називаючи кризу внутрішньою справою Росії, але онлайнові видання новин і коментатори були менш обережні. Їм дозволили перепостити та обговорити відеозаписи заяв Пригожина про корупцію у вищому командуванні Росії.

Така відносна відкритість може означати, що Китай залишає простір для маневру у разі продовження невдач Путіна. Але найбільше це свідчить про відсутність паніки у Пекіні.

Аутсорсинг найманців, як це було з РФ та «Вагнером», не буде допущений у Китаї, вважають експерти. Армія не вербує ув’язнених, а Пекін не використовує приватних підрядників для проектування своєї влади за кордоном.

КНР використовує приватні компанії для охорони своїх громадян за кордоном, адже деякі проекти ініціативи «Один пояс – один шлях» ведуться у небезпечних місцях.

За словами дослідників, у світі діє близько 20 приватних китайських охоронних компаній. Крім захисту китайських компаній та інвестицій в Африці та інших країнах, вони часто продають камери для розпізнавання осіб, безпілотники та інші засоби спостереження. Багато китайських компаній не мають зброї, і при необхідності вони наймають місцевих жителів.


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