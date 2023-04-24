Політика

The Economist: Україна втратила 60 бойових реактивних літаків

24 Квітня 2023 09:50
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літаки

Україна втратила з повномасштабного вторгнення до 40% винищувачів. Про це пише The Economist з посиланням на один із секретних документів Міністерства оборони США, які потрапили у відкритий доступ через недавній витік.

За даними видання, українські втрати становили 60 бойових реактивних літаків, у строю залишилося близько 80. Водночас, у Росії, пишуть журналісти, у розпорядженні є близько 500 літаків.

У публікації також йдеться, що радянські “МіГ-29”, передані Україні Польщею та Словаччиною, часто перебувають у нельотному стані та використовуються українськими військовими як джерело запчастин.

Раніше влада Словаччини повідомляла, що частина літаків могла бути навмисно пошкоджена російським обслуговуючим персоналом, який приїжджав до країни для їхнього обслуговування до початку війни.


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The Economist: Україна втратила 60 бойових реактивних літаків
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