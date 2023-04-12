Політика

The Economist: до диверсії на білоруському аеродромі причетні агенти СБУ

12 Квітня 2023 10:36
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розвідка США

Служба безпеки України виявила факт причетності своїх співробітників до вибуху на білоруському аеродромі Мачуліщі 26 лютого. Тоді внаслідок атаки пошкодження одержав російський військовий літак А-50. Про це пише The Economist з посиланням на секретні дані Пентагону, які потрапили до мережі минулого тижня.

З документів американської розвідки випливає, що агенти СБУ, що причетні до інциденту на аеродромі, діяли всупереч наказам свого командування, пише видання.

The Economist зазначає, що, згідно з опублікованими даними, Вашингтон дізнався про цю інформацію за допомогою радіоелектронної розвідки. Оцінка атаки російського літака міститься в документі з грифом “цілком таємно”, уточнює видання.


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