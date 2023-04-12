The Economist: до диверсії на білоруському аеродромі причетні агенти СБУ

Служба безпеки України виявила факт причетності своїх співробітників до вибуху на білоруському аеродромі Мачуліщі 26 лютого. Тоді внаслідок атаки пошкодження одержав російський військовий літак А-50. Про це пише The Economist з посиланням на секретні дані Пентагону, які потрапили до мережі минулого тижня.

З документів американської розвідки випливає, що агенти СБУ, що причетні до інциденту на аеродромі, діяли всупереч наказам свого командування, пише видання.

The Economist зазначає, що, згідно з опублікованими даними, Вашингтон дізнався про цю інформацію за допомогою радіоелектронної розвідки. Оцінка атаки російського літака міститься в документі з грифом “цілком таємно”, уточнює видання.