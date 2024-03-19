The Atlantic: Росія купує у компаній зі США супутникові знімки України перед ракетними ударами

На початку цього місяця президент України Володимир Зеленський надзвичайно розлютився через те, що Сполучені Штати не надали Україні протиракетні системи та системи протидії безпілотникам. 2 березня внаслідок вибуху в Одесі загинули 12 людей, п’ятеро з яких – діти. “Світ має достатньо систем протиракетної оборони”, – сказав він. Дебати щодо фінансування стримують постачання цих систем. “Затримка з постачанням зброї в Україну, систем протиракетної оборони для захисту нашого народу призводить, на жаль, до таких втрат”.

Інші представники українського уряду, однак, висловлюють ще глибше розчарування. Що, якщо американці не тільки не надають оборонну допомогу Україні, а й надають допомогу Росії? Джерело The Atlantic в українській армії повідомило, що, на його думку, російські удари крилатими ракетами, які є одними з найдорожчих видів зброї в її неядерному арсеналі, коригуються за допомогою супутникових знімків, наданих американськими компаніями. Джерело каже, що послідовність чітка: супутник фотографує об’єкт, а через кілька днів або тижнів на нього приземляється ракета. Іноді після цього надсилають ще один супутник, щоб зробити додаткові знімки, можливо, для перевірки масштабу пошкоджень. “Кількість збігів, коли за знімками слідують удари, занадто велика, щоб бути випадковою”, – сказало джерело.

Іноді збіг – це просто збіг. Але підозрілих випадків стало більше. Приблизно за місяць після початку російського вторгнення, різні компанії зі США щонайменше дев’ять разів робили запити на знімки аеродрому під Миргородом (там розташований військовий аеродром). 2 квітня туди вдарили ракети. Через тиждень після цього хтось знову запросив знімки аеродрому. Супутникові знімки також передували ударам по міських районах: У Львові незадовго до 26 березня 2022 року хтось замовив знімок заводу, який використовувався для виробництва військової бронетехніки. По ньому теж було завдано удару. Наприкінці січня цього року хтось замовив комерційній супутниковій компанії свіжі знімки Києва, якраз перед тим, як місто зазнало ракетного обстрілу.

Таких випадків сотні. Українці кажуть, що стежать за маршрутами російських супутників. Але донедавна вони припускали, що супутники союзників не можуть бути використані на користь Росії. “Ще півроку тому ми не могли собі уявити, що приватні компанії продаватимуть супутникові знімки в чутливих районах”, – сказав український військовий чиновник. Але “стало важко повірити, що [ці збіги] є випадковими”. Російські супутникові можливості обмежені, як і можливості України. Той, хто бачив у соціальних мережах кадри піхотинців, які ховаються в окопах, знає, що цю війну ведуть дві бідні країни. Але навіть бідні країни, вдаючись до хитрощів, можуть спробувати скористатися послугами багатих – або, точніше, послугами приватних компаній, які діють у межах кордонів багатих країн.

Заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко надіслала заяву, в якій зазначила, що американські супутникові компанії підтримують Україну. Але вона сказала, що експерти її міністерства підозрюють, що Росія “купує супутникові знімки через сторонні компанії”, які ведуть бізнес із західними супутниковими компаніями, і що ці знімки “можуть бути використані у збройній агресії проти України”.

Замовити знімки у цих компаній простіше, ніж ви можете собі уявити. Застарілі, розмиті зображення є безкоштовними на Картах Google. Свіжі, чіткі знімки коштують трохи дорожче.

Дешевше можна замовити архівні знімки з України – деякі з них зовсім свіжі. Місто Запоріжжя розташоване приблизно за годину їзди від лінії фронту. Співробітник The Atlantic запросив недавнє супутникове фото цього міста у посередника, який працює з Planet, комерційною супутниковою компанією, що базується в Сан-Франциско. Співробітник назвав посереднику номер кредитної картки і своє ім’я, і вже за кілька хвилин отримав знімок з високою роздільною здатністю.

Дві найбільші компанії США, що займаються комерційною супутниковою зйомкою, – “Maxar” і “Planet”. Обидві створили знімки українських об’єктів, які згодом були вражені російськими ракетами. Обидві компанії підкреслили, що ретельно перевіряють своїх клієнтів і що вони дотримуються американського законодавства, яке забороняє операції з Росією від початку війни. Компанія “Maxar” відмовилася коментувати конкретні випадки підозрілих замовлень знімків, але заявила, що “припинила будь-яку діяльність із російськими суб’єктами, включно з посередниками, на початку березня 2022 року”. Компанія Planet заявила, що надає знімки “відповідальним суб’єктам, таким як уряди, гуманітарні організації та засоби масової інформації”, “старанно виконуючи свої операції, щоб уникнути потенційних зловживань і порушень”.

Жодна з компаній не захотіла повідомити, чи виявляла вона коли-небудь випадки, коли підозрювала, що Росія використовувала її супутники, а також не захотіла описати, як вона гарантувала, що її клієнти насправді не є російськими підставними компаніями.

Опитані The Atlantic експерти вважають, що Planet і Maxar не зацікавлені у співпраці з Росією і мають хороші контракти з Міноборони США, однак вони навряд чи здатні дуже ретельно перевіряти замовників знімків – на це потрібен величезний ресурс. На сьогодні ж ситуація така, що знімки високої якості дуже легко замовити через посередників, заплативши від $1 000 до $1 200.