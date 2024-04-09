Спорт

Терористи ІДІЛ погрожують терактами на матчах Ліги чемпіонів, – ЗМІ

9 Квітня 2024 15:02
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теракт, футбол
Зображення, яке розповсюджує фонд ІДІЛ перед чвертьфінальними матчами Ліги чемпіонів / Marca

Терористи з ІДІЛ погрожують здійснити теракти під час матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє видання Marca, посилаючись на зображення, яке поширює ІДІЛ.

Перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів відбудуться 9-10 квітня. Зокрема у вівторок, 9 квітня, свої поєдинки проведуть команди двох українців: “Арсенал” Олександра Зінченка в Лондоні зіграє проти “Баварії”, а “Реал” Андрія Луніна в Мадриді прийматиме “Ман Сіті”.

ІДІЛ через свій фонд “Аль-Азаїм” розповсюдив зображення стадіонів, на яких відбудуться чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. У центрі зображено людину зі зброєю, поруч з якою підпис “Вбийте їх всіх”.

Як повідомляє Marca, наразі клуби не внесли змін у забезпеченні додаткової безпеки на стадіонах перед матчами Ліги чемпіонів. При цьому гра “Реал” — “Ман Сіті” ще до погроз отримала статус із “високим ризиком” небезпеки — через потенційні сутички між уболівальниками обох команд.

Два з чотирьох матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів пройдуть у Мадриді. Спершу “Реал” прийме “Ман Сіті”, а у середу, 10 квітня, столиця Іспанії прийматиме зустріч між “Атлетіко” та “Боруссією” Дортмунд.


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