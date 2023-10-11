Кримінал

Терористи ХАМАСу вбили харківського фізика Сергія Гредескула

11 Жовтня 2023 17:18
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ізраїль

Харківського фізика Сергія Гредескула вбили кілька днів тому в Ізраїлі

Про це повідомляє Status Quo, інформацію підтвердили у Фізико-технічному інституті низьких температур

Фізика-професора Сергія Гредескула і його дружину вбили терористи ХАМАСу, які увірвалися в їхній будинок у місті Офакім (Ізраїль). Подружжю було по 81 році.

Сергій Гредескул закінчив Харківський університет у 1964 році. Працював у Харківському фізико-технічному інституті (1968-1971 рр.), Фізико-технічному інституті низьких температур АНУ (1971-1992 рр.). У 1990-му став доктором фізико-математичних наук.

Гредескул є лауреатом Державної премії України, співавтор книги “Вступ до теорії невпорядкованих систем”. 

З 1992 року жив у Ізраїлі. Працював професором Університету Бен-Гуріона.


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