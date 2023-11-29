Терористи ХАМАС звільнили ще двох заручниць

Бойовики угруповання ХАМАС звільнили ще двох цивільних полонених — 50-річну жінку Олену Труфанову та її 73-річну матір Ірену Таті. Син Олени та його дівчина все ще в полоні, а її чоловіка вбили в день нападу 7 жовтня.

Про це пише The Times of Israel.

Про те, що двоє заручників уже на території Ізраїлю, повідомила також Армія оборони.

“Після того, як звільнені заручники пройдуть первинний медичний огляд, солдати ЦАХАЛу супроводять їх до лікарень, де вони возз’єднаються зі своїми сім’ями”, — повідомляють військові.

Олена Туфанова та Ірена Таті — російсько-ізраїльські іммігранти. Про їх зникнення повідомили друзі родини. Бойовики викрали їхню родину з кібуцу Нір Оз 7 жовтня. чоловіка Олени, Віталія, убили, а син Олександр і його дівчина Сапір Коен і досі перебувають у полоні ХАМАСу.

Відео зі звільненням заручниць опублікував у X аналітик Джо Трузман. Він досліджує палестинські збройні формування та недержавні суб’єкти на Близькому Сході.