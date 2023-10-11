Терехов розповів, чи планують повертати платний проїзд у харківському метро

Проїзд у харківському метрополітені поки що залишиться безкоштовним для пасажирів.

Про це на прес-конференції сказав Ігор Терехов , повідомляє “Суспільне“.

Він зазначив, що рішення про повернення чи неповернення платного проїзду у метро буде ухвалене, виходячи з можливостей міського бюджету та обсягу субвенцій з державного бюджету на наступний рік.

При цьому, за словами Терехова, “навантаження велике, рано чи пізно нам доведеться, враховуючи все, вводити платний проїзд”.

“Я казав, що будемо утримувати до певних можливостей. Коли в нас не буде можливості, так – я відверто скажу харків’янам і тим, хто приїхав сьогодні до Харкова, це теж наші харків’яни, що можливості такої немає, ми переходимо на платний проїзд. Але всі ті пільги, які були до початку війни, вони будуть збережені”, – сказав він.

Мер Харкова зазначив, що при формуванні бюджету влада розуміє, що наразі на утримування громадського транспорту виділяється 171 млн гривень кожного місяця. Йдеться про трамваї, тролейбуси та метрополітен. Кошти направляють на оплату за електропостачання, заробітну платню та технічне обслуговування.

За його словами, влада хотіла б збільшили інтенсивність руху в метро, але для цього потрібен рухомий склад. Так, Харків домовився з містом-побратимом Варшавою про отримання двох потягів.

Він зауважив, що наразі міська влада також проводить тендер на закупівлю рухомого складу метрополітену на 45 млн євро.

“Також у нас йдуть тендери, які визначатимуть переможців, хто нам поставлятиме вже нові потяги. І це міжнародні корпорації, у нас є на це кошти від наших міжнародних партнерів, банківських установ. Наступного року у нас буде тендер, і будемо працювати над тим, щоб розпочати будівництво депо. Вперше в Україні у нас буде побудоване під землею електродепо”, – сказав Терехов.

При цьому що від будівництва нових станцій Харків не відмовляється.

“Дві станції метрополітену, як ми планували, так ми й будемо будувати. Дуже багато міжнародних будівельних компаній, які мають бажання взяти участь у цьому тендері”, – додав він.