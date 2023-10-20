Суспільство

Терехов розповів, чи планують облаштовувати у метро дитячі садки

20 Жовтня 2023 12:26
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діти, терехов, метро

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 20 жовтня, прокоментував журналістам можливість створення дитячих садків у метрополітені або під землею.

За його словами, маленьким дітям потрібно проводити у дитсадку весь світловий день – спати, гуляти на свіжому повітрі тощо.

“Є певні вимоги, які в метро забезпечити неможливо. Створення “підземних” дитсадків розглядатимемо, але одна справа, коли школярі навчаються в одну зміну, і зовсім інша, коли дитину приводять до дитсадка о 8:00, а забирають о 17:00”, – зазначив Терехов.

Мер повідомив, що поки що в метро планується проводити підготовчі заняття для дошкільнят у вихідні.


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