Кримінал

Терехов повідомив подробиці бомбардування центру Харкова

19 Травня 2024 19:05
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обстріли
Наслідки влучань РФ по Центральному парку у Харкові. 19 травня 2024 / Фото Суспільне Харків

Російський агресор сьогодні, 19 травня, атакував центральну частину міста Харкова.
Як повідомив журналістам Харківський міський голова Ігор Терехов, було зафіксовано два влучання КАБів.

За словами мера, росіяни обстріляли Центральний парк, де у вихідний, як завжди, відпочивало багато містян.

«Кінотеатр і кафе, які знаходяться біля парку, зазнали пошкоджень. Неподалік хлопці грали у футбол. Це диво, що ніхто не постраждав», – зазначив мер.

Також одна авіабомба вибухнула на території міського цвинтаря. Там пошкоджені місця поховань і АЗС, розташована поряд.

«Крім обурення, цинічні обстріли рф нічого не викликають у харків’ян. Ніхто не тікає з міста. Ми всі разом будемо триматися і вистоїмо», – підкреслив міський голова.

Ігор Терехов також повідомив, що ще раніше вдень стався потужний обстріл передмістя Харкова. Внаслідок удару загинуло шестеро людей.


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Терехов повідомив подробиці бомбардування центру Харкова
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