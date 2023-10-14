Терехов повідомив, коли в Харкові включать опалення

Щойно температура повітря у Харкові три доби поспіль буде нижчою за +8 градусів, у місті увімкнуть систему опалення.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

“… як тільки середньодобова температура повітря три доби поспіль буде нижчою за +8 градусів, ми запустимо систему опалення і протягом кількох днів підключимо до тепла житлові будинки та соціальну інфраструктуру міста”, – пообіцяв Терехов.

Він також додав, що служби доклали величезних зусиль для того, щоб Харків успішно пройшов опалювальний період 2023/2024.

“І сьогодні (ми) повністю готові до його проходження”, – заявив міський голова.