Суспільство

Терехов повідомив, коли в Харкові включать опалення

14 Жовтня 2023 13:17
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тепло

Щойно температура повітря у Харкові три доби поспіль буде нижчою за +8 градусів, у місті увімкнуть систему опалення.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

“… як тільки середньодобова температура повітря три доби поспіль буде нижчою за +8 градусів, ми запустимо систему опалення і протягом кількох днів підключимо до тепла житлові будинки та соціальну інфраструктуру міста”, – пообіцяв Терехов.

Він також додав, що служби доклали величезних зусиль для того, щоб Харків успішно пройшов опалювальний період 2023/2024.

“І сьогодні (ми) повністю готові до його проходження”, – заявив міський голова.


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