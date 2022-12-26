Суспільство

Терехов попередив про можливі обстріли Харкова

26 Грудня 2022 17:10
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терехов, різдво

У передноворічні дні російські окупанти можуть посилити обстріли Харкова для того, щоб пошкодити енергетичну інфраструктуру.

Про це сьогодні повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“До Нового року залишилося менше тижня, й у ці дні ворог планує спробувати знову зробити “темну” Україні. Бо немає для них більшої радості, ніж тероризувати мирне населення та зробити нам погано”, — написав він у соцмережі.

Мер закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та заздалегідь дізнатися розташування пунктів незламності через Telegram-бот.

“Натиснувши у меню “об’єкти, що працюватимуть без електропостачання”, ви отримаєте посилання на інтерактивну мапу міста, а також доступ до файлів, які можна завантажити на ваш гаджет. Там повний список усіх закладів, що працюють без електрики, — від пунктів гарячого харчування і ветклінік до джерел водопостачання і магазинів”, — йдеться у повідомленні.


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