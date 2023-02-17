Терехов не виключає, що росіяни знову будуть намагатися наступати на Харків

Не виключено, що росіяни знову будуть намагатися наступати на Харків, проте місто готове до такого сценарію. Про це заявив мер Ігор Терехов, додавши під час інтерв’ю РБК Україна, що головне – не боятися.

“Ні я, ні ви не розуміємо, що у них там у голові і які плани керівництва Російської федерації. Хоча і це не головне. Головне – наскільки ми будемо підготовлені, наскільки ми готові дати відсіч усім цим спробам. Чи будуть спроби (повторного наступу)? Впевнений, якісь такі спроби будуть. Чи дамо ми відповідь? Безумовно, дамо. Тому тут не потрібно боятися. Ми готові відбивати всі ці спроби і ми переможемо, це безумовно”, – заявив Терехов.

Та він назвав важким питання про те, чи готовий Харків до можливого напливу біженців з області, якщо росіяни все ж розпочнуть наступ.

“Ви ставите важке запитання. Ми бачимо, що один з потенційних планів росіян – це рух у сторону Куп’янська. На тому напрямку йдуть бої. Наші військові зараз відбивають атаки противника, – каже Терехов. – У нас у місті вже є загалом приблизно 80 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Ми їх забезпечили гуртожитками. Це наші громадяни, ми намагаємось створити їм більш-менш нормальні умови для проживання в Харкові. Тому ми готувались раніше до прийому людей і готуємось зараз”.