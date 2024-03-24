Терехов: Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням весь Харків

У Харкові електропостачання відновили близько 40% споживачів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, енергетики цілодобово усувають наслідки масованої атаки окупантів по Харкову. Також до робіт із відновлення долучаються працівники комунальних підприємств.

Як заявив Терехов, водопостачання та водовідведення відновлено практично у всіх будинках. Також близько 60% споживачів – уже з опаленням.

“Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто. Наразі заживлено близько 40% будинків. Дуже серйозні пошкодження – зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Точної дати повного відновлення ніхто сказати не може. Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше забезпечити електроенергією все місто”, – зазначив Ігор Терехов.

Він також підкреслив, що питання про евакуацію з Харкова не стоїть: незважаючи на тимчасові перебої з електропостачанням, місто живе і працює.

“Кожен сам для себе вирішує: залишатися в Харкові чи їхати. Але питання про евакуацію з міста не стоїть. Харків живе, працюють супермаркети, АЗС, аптеки, деякі спортивні зали. За маршрутами курсують муніципальні автобуси. Тому будемо відстоювати своє місто, працюватимемо над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання і забезпечити людей усіма послугами”, – зазначив міський голова.