Кримінал

Теракт у Миколаєві: правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх агентів РФ
19 Лютого 2025 10:19
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Правоохоронці працюють на місці теракту у Миколаєві / Фото: Нацполіція
Правоохоронці працюють на місці теракту у Миколаєві / Фото: Нацполіція

14 лютого внаслідок теракту біля закладу громадського харчування в Миколаєві загинули чотири людини, ще семеро отримали поранення. Вибуховий пристрій дистанційно активували спецслужби РФ через мобільний телефон.

Про це повідомила Національна поліція України.

Упродовж доби силовики встановили, що до вибуху причетні четверо неповнолітніх віком від 14 до 17 років та 42-річна жінка — усі мешканці Полтавщини. Їх завербували представники російських спецслужб через один із популярних месенджерів, запропонувавши швидкий заробіток.

За інструкціями кураторів, підлітки виготовили саморобний вибуховий пристрій і передали його 42-річній спільниці, яка мала залишити його в домовленому місці в Миколаєві. Вона прибула до міста разом зі своїм неповнолітнім сином.

На місці жінка підтримувала зв’язок із кураторами, а коли підійшла до групи військовослужбовців, вибухівку активували дистанційно, зателефонувавши на її мобільний телефон. У результаті загинули вона сама та троє військових, ще семеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Затримані неповнолітні російські агенти / Фото: СБУ

Миколаївські правоохоронці та співробітники СБУ оперативно встановили місцеперебування чотирьох підлітків і затримали їх за місцем проживання. Під час обшуків вилучено мобільні телефони із зафіксованими контактами з російськими спецслужбами, а також компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.

Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — “Терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людей”. Усіх неповнолітніх узяли під варту.

За скоєне їм загрожує до 15 років ув’язнення.


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