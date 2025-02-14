Біля закладу харчування у Миколаєві пролунав вибух, є загиблі

У Миколаєві 14 лютого близько 14:10 пролунав вибух поблизу одного з закладів харчування міста.

За даними поліції, внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення.

Зараз на місці працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики.

Правоохоронці працюють на місці вибуху / Фото: Нацполіція, Суспільне

Нагадаємо, що сьогодні у Миколаєві близько 10:00 стався вибух неподалік міжміського автовокзалу. За даними Нацполіції, 41-річний чоловік підірвав себе гранатою, ймовірно, РГД-5.