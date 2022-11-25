Теплоенергетики роблять усе можливе для відновлення теплопостачання у будинках харків’ян – “ХТМ”

Працівники КП «Харківські теплові мережі» вчетверте з нуля запускають міську систему опалення.

Як повідомили у КП «ХТМ», в умовах перепадів електричної напруги та тиску води у системі теплоенергетики роблять усе можливе, щоб відновити теплопостачання у будинках харків’ян.

«Вдень і вночі робітники оперативно усувають дефекти на ділянках трубопроводів, які не витримують нестабільний режим роботи, виконують обходи у пошуках витоків. Погода, на жаль, суттєво ускладнює роботу, але алгоритм оперативних дій на випадок обстрілів та перебоїв з електропостачання злагоджений та відпрацьовується щодня», – підкреслили на ХТМ.

Крім того, на підприємстві зазначили, що робітники «Теплових мереж» продовжують готувати пункти обігріву для потреб харків’ян.