Економіка

Теплоенергетики роблять усе можливе для відновлення теплопостачання у будинках харків’ян – “ХТМ”

25 Листопада 2022 11:47
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тепло, харків

Працівники КП «Харківські теплові мережі» вчетверте з нуля запускають міську систему опалення.

Як повідомили у КП «ХТМ», в умовах перепадів електричної напруги та тиску води у системі теплоенергетики роблять усе можливе, щоб відновити теплопостачання у будинках харків’ян.

«Вдень і вночі робітники оперативно усувають дефекти на ділянках трубопроводів, які не витримують нестабільний режим роботи, виконують обходи у пошуках витоків. Погода, на жаль, суттєво ускладнює роботу, але алгоритм оперативних дій на випадок обстрілів та перебоїв з електропостачання злагоджений та відпрацьовується щодня», – підкреслили на ХТМ.

Крім того, на підприємстві зазначили, що робітники «Теплових мереж» продовжують готувати пункти обігріву для потреб харків’ян.


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