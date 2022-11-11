“Темп не падає”. Генштаб оновив дані щодо втрат рашистів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 11.11. “Темп не падає. Знову понад 700. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку”, – йдеться у повідомленні.
Отже орієнтовно втрати рашистів склали:
- особового складу ‒ близько 79400 (+710) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2814 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од,
- артилерійських систем – 1817 (+12) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 205 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6),
- крилаті ракети ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 159 (+0).
Дані уточнюються.
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