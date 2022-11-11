Політика

“Темп не падає”. Генштаб оновив дані щодо втрат рашистів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 11.11. “Темп не падає. Знову понад 700. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку”, – йдеться у повідомленні. Отже орієнтовно втрати рашистів склали: особового складу ‒ близько 79400 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2814 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 5696 (+14) од,

артилерійських систем – 1817 (+12) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 205 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1505 (+6),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4259 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 159 (+0). Дані уточнюються. Поділитися:



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