Суспільство

Телеведучий-втікач писав заяву із зобов’язанням повернутися

24 Грудня 2023 11:22
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ухилянти, журналіст

Телеведучий з “24 каналу” Олексій Печій, який утік з України, скориставшись отриманою акредитацією на саміт Європейського Союзу, перед від’їздом підписував заяву, в якій зобов’язувався повернутися.

Виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв показав звернення журналіста-втікача Олексія Печія, який обіцяв повернутися до України після участі в саміті Європейської Ради.

Відповідні документи Карандєєв розмістив на своїй сторінці у Facebook.

“Кожен, хто виїжджає на реалізацію того чи іншого завдання за кордон, подає великий пакет документів. Також підписує заяву із зобов‘язанням повернутись в Україну по завершенню, і повертається. Олексій Печій теж підписував таку заяву”, – сказав в.о. міністра культури.

“Цей випадок жодним чином не має кидати тінь на інших українських журналістів, які щоденно працюють для привернення уваги світової спільноти до війни в Україні. Ми пишаємося тими людьми, які втримують Україну на світовому порядку денному”, – зауважив Ростислав Карандєєв.

Він наголосив, що українські журналісти та митці роблять величезний внесок на полі культурної й інформаційної боротьби з ворогом. За його словами, роль культурної дипломатії й інформаційної роботи за кордоном є надзвичайно важливою у сприйнятті світом війни в Україні. Тож важко недооцінити роботу українських культурних діячів і медійників.


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