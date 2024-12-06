Телеканал ABC перезапустить культовий серіал “Клініка”

Телекомпанія 20th Television розпочала роботу над продовженням серіалу “Клініка” (оригінальна назва “Scrubs”) на замовлення американського каналу ABC, повідомляють Variety і Deadline.

За даними видань, у перезапуску бере участь творець оригінального шоу, режисер і сценарист Білл Лоуренс, однак він не стане шоураннером нової “Клініки”. Також автори планують залучити до перезапуску оригінальний акторський склад серіалу.

Жодних угод на цьому етапі ще не укладено. Ймовірні терміни виходу нового шоу невідомі.

У жовтні в інтерв’ю Deadline Лоуренс говорив, що уявляє собі можливу “Клініку 2.0” як своєрідний гібрид за участю як оригінальних, так і нових персонажів.

Серіал “Клініка”, що розповідає про життя молодих лікарів, виходив на американському телебаченні з 2001 по 2010 рік. Загалом вийшло дев’ять сезонів (182 епізоди). Головні ролі в “Клініці” виконували Зак Брафф, Сара Чок, Дональд Фейсон, Джуді Рейєс, Кен Дженкінс, Джон Макгінлі і Ніл Флінн. Спочатку шоу транслювали на каналі NBC, останні два сезони вийшли на ABC. Шоу 17 разів номінували на премію “Еммі”.