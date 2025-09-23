The Telegraph: Естонія готова розмістити британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна готова прийняти британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю. Це відбулося на тлі обговорень у НАТО правил реагування після того, як три російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, перебуваючи в ньому 12 хвилин.

Про це пише The Telegraph.

Лідери Альянсу розглядають різні підходи: одні закликають збивати будь-які ворожі літаки, що вторглися, тоді як інші радять діяти обережніше. Певкур наголосив, що двері Естонії “завжди відкриті для союзників”.

Реклама

Реклама

Велика Британія вже оголосила про закупівлю 12 нових винищувачів шостого покоління, поставки яких розпочнуться наприкінці десятиліття. Проте для будь-якого ядерного удару знадобиться дозвіл Вашингтона, оскільки США контролюють постачання ядерних бомб B61.

Видання припускає, що Росія різко відреагує на розміщення подібного озброєння біля своїх кордонів. Раніше британські F-35 і Typhoon брали участь у місіях НАТО з патрулювання Балтії та були розміщені на базі в Амарі, Естонія.

На цьому тижні НАТО проводить консультації після того, як Естонія ініціювала обговорення за статтею 4 через порушення повітряного простору. Очікується спільна заява Альянсу. Водночас НАТО, ймовірно, відхилить ідею автоматичного збиття будь-якого російського літака, який порушує кордон.

Певкур підкреслив, що відповідь Альянсу має бути “пропорційною” і ухвалюватися “в кожному випадку окремо”. Він додав, що російські МіГ-31 не несли озброєння, яке створювало б “гостру загрозу суверенітету та національній безпеці” Естонії.

Польща ж займає жорсткішу позицію. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що будь-які “літаючі об’єкти, які порушують повітряний простір Польщі, будуть збиті”.

Росія заперечує факт порушення естонського повітряного простору, звинувачуючи Захід у “провокаціях”. Естонія натомість надала радари та фото як докази інциденту.

Італійські F-35 супроводили російські літаки за межі естонського простору, здійснюючи патрулювання в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору Балтії.