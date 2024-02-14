Telegram містить низку загроз для безпеки України – ГУР

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що щодо месенджера Telegram дійсно існують загрози. Держава вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ, але найважче такий процес проходить саме з цим месенджером.

Про це він розповів під час заходу у Media Center Ukraine.

До Юсова виступав Ігор Соловей, керівник Центру протидії дезінформації. Він назвав Telegram “абсолютним злом” з погляду кібербезпеки, оскільки месенджер є непрозорим майданчиком з “незрозумілим фінансуванням і незрозумілими протоколами безпеки”.

“Як каже один дослідник Telegram: які є докази зв’язку Telegram з Росією? Питання стоїть неправильно, тому що треба ставити питання: а які є докази відсутності зв’язку Telegram з Росією?” – заявив Соловей.

Він зазначив, що всі ці фактори навколо месенджера змусять Україну “в будь-якому випадку рано чи пізно, краще рано” ухвалювати якесь рішення щодо цієї й інших платформ.

“Що стосується Telegram, загрози реальні й слушні. Йдеться не про окремих користувачів чи не про окремих медіа, які представлені на цій платформі – питання до самої платформи. Вона містить у собі цілу низку загроз для інформаційної й не тільки інформаційної безпеки у нашій країні. Тому так, це питання, на яке треба давати відповідь. І я думаю, що це обов’язково відбудеться”, – відреагував Юсов.

Журналіст запитав, як можна виграти війну проти платформ TikTok і Telegram, котрі використовуються для пропаганди проти України.

“Звичайно, хотілося б мати прості відповіді на ці питання, і мати якусь чарівну кнопку, яка вимикає все, що несе загрозу. Але таких простих відповідей, на жаль, немає, і такої кнопки не існує. Тому Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями всіх платформ для того, щоб працювати за прозорими правилами, алгоритмами згідно й українського законодавства, і міжнародних стандартів”, – відповів представник ГУР.

За словами Юсова, найважче такий процес проходить з Telegram, проте питання є й до інших платформ.

Він зазначив, що це постійна багаторівнева робота: “Як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав би цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків”.

Представник воєнної розвідки зауважив, що такі заходи вживаються, проте роботи ще “справді багато”.