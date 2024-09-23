Суспільство

Telegram буде передавати правоохоронцям дані тих, хто порушує правила месенджера
23 Вересня 2024 17:25
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Додаток Telegram на екрані планшета / glavnoe.in.ua

Гендиректор соцмережі Telegram Павло Дуров заявив, що органам влади в разі законних підстав передаватимуть IP-адреси та номери телефонів порушників правил месенджера.

“Пошук у Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів. Ми не дозволимо зловмисникам ставити під загрозу цілісність нашої платформи для майже мільярда користувачів”, – написав Дуров.

За його словами, для того, щоб утримати зловмисників від зловживання функцією “Пошук” Telegram було оновлено “Умови використання” та “Політику конфіденційності”.

“Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити”, – написав він.

Павла Дурова було затримано 24 серпня в аеропорту Ле-Бурже біля Парижа. Йому були оголошені звинувачення у сприянні тероризму, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей, продажі краденого й сексуальних злочинах проти дітей, а також у тому, що він не модерував сервіс і не працював зі слідством.


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