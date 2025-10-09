Тейлор Свіфт побила 10-річний рекорд Адель за темпами продажів нового альбому

Новий альбом Тейлор Свіфт “The Life of a Showgirl” не просто наблизився до історичного рекорду продажів — він фактично його перевершив. За попередніми даними компанії Luminate, що відстежує музичні показники для чартів Billboard, з моменту виходу альбому 3 жовтня він зібрав у США еквівалент 3,5 мільйона копій, із яких 3,2 мільйона — це традиційні продажі (фізичні носії та цифрові покупки). Решта 300 тисяч припадає на потокові прослуховування пісень альбому.

Про це пише Billboard.

Таким чином, “The Life of a Showgirl” офіційно обійшла альбом “25” Адель, який утримував рекорд із 2015 року. Тоді дебютний тиждень альбому британської співачки становив 3,378 мільйона копій — найбільший показник продажів в історії сучасної музичної індустрії. Нині ж альбом Свіфт встановив новий орієнтир у цифрову епоху — 3,5 мільйона еквівалентних альбомних одиниць, що включають продажі, стріми й завантаження.

Цей результат став найвищим із грудня 2014 року, коли Billboard запровадив систему підрахунку еквівалентних одиниць (поєднання традиційних продажів, стрімінгу та купівель окремих треків). Попередній рекорд у цьому форматі також належав Адель — 3,482 млн одиниць за перший тиждень “25”.

“The Life of a Showgirl” продовжує зберігати динаміку: за даними Luminate, лише в перші дні альбом згенерував понад 460 мільйонів стрімів у США, ставши другим найпопулярнішим за обсягом прослуховувань релізом року — одразу після I’m the Problem Моргана Воллена.

Критики відзначають, що успіх альбому частково пояснюється великою кількістю його версій — зараз у продажу 32 варіанти видання, серед них CD, вініл, касета та цифрові ексклюзиви з бонус-треками і голосовими нотатками Свіфт.

Підсумкові офіційні дані першого тижня продажів “The Life of a Showgirl” та її позицію в чарті Billboard 200 буде оголошено 12 жовтня. Але вже зараз зрозуміло: Тейлор Свіфт остаточно переписала історію світової попмузики, перевершивши навіть рекорд, який понад десять років здавався непохитним — рекорд Адель.