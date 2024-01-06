Техногенна аварія сталася у Підмосков’ї: у деяких містах запроваджено режим НС

У підмосковному Подольську ввели режим надзвичайної ситуації локального характеру через тривалу відсутність опалення у будинках північно-східної частини мікрорайону Климовськ внаслідок прориву теплотраси, повідомив у Telegram голова міського округу Григорій Артамонов.

Опалення та гарячої води там немає третьої доби.

Температура у квартирах тримається в районі 10 градусів. Відігріти котли та труби поки що виходить не скрізь. У деяких будинках немає електрики, на повну потужність працює дизельно-генераторна підстанція, у місті постійні перебої. Але навіть якщо трубами піде гаряча вода, це не вирішить усіх проблем — у сотні місць по всьому місту прорвало труби, тому будуть нові протікання.