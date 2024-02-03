Суспільство

ТЦК вже у Варшаві. Військовий ЗСУ роздавав у Польщі “повістки” ухилянтам

3 Лютого 2024 10:04
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ухилянти
Роздача "повісток" у Варшаві / Скріншот з відео П. Якiмчука

Військовий Павло Якимчук під час реабілітації у Польщі вирішив потролити ухилянтів, які незаконно виїхали, і записав відео, де він нібито роздає повістки у Варшаві. Захисник приїхав на реабілітацію після важкого поранення під Херсоном.

“Позиція, з якої я робив це відео – понасміхатися, скоріше за все, з тих, які повтікали з України, заплативши при цьому величезні кошти. Щоб вони не думали, що виїхавши до Європи вони можуть ходити і почуватися безпечно… Я щось придумаю, я не дам їм спокій, буду всіляко їх підстьобувати”, – зауважив боєць.


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