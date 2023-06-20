Талісманом Євро-2024 з футболу обрано плюшевого ведмедика

Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) оголосила, що талісманом чемпіонату Європи 2024 року став ведмідь. Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня у десяти містах Німеччини.

“Талісман віддає шану популярному плюшевому ведмедику, який, як кажуть, з’явився в Німеччині на початку XX століття”, – сказано в прес-релізі на сайті UEFA.

Упродовж двох тижнів на сайті спілки проводитиметься голосування за ім’я талісмана. Можна вибрати чотири варіанти — Альберт, Бернардо, Бернхардт, Херци фон Бер. Усі варіанти походять від німецького слова Bär – «ведмідь».