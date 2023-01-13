Техно

Тайвань готовий допомогти Україні з цифровою модернізацією

13 Січня 2023 17:47
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україна, Тайвань

Тайвань готовий допомогти Україні модернізувати свою цифрову інфраструктуру в таких галузях, як дистанційне навчання, у рамках допомоги з відновлення України після війни. Про це заявила міністр цифрових технологій Тайваню Одрі Тан, яка перебуває з візитом у Литві.

Вона вказала на цифровізацію системи освіти Тайваню як на область, де острів може допомогти.

«Тайвань вже надав гуманітарну допомогу [Україні] у вигляді генераторів, обладнання тощо, але ми також думаємо про цифрову допомогу», – сказав Тан у п’ятницю в інтерв’ю агентству Reuters.

“Ми хочемо надати [Україні] ті самі можливості, завдяки яким у Тайвані створено транскультурну спільноту, що навчається, при тому, що в ній беруть участь дуже різні люди”.

За заявою міністра, Тайвань не мав офіційних переговорів з урядом України щодо цифрової співпраці, але вона підтримує особисті зв’язки з українськими колегами.


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