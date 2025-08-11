Ситуацію в напрямку Добропілля суттєво погіршується, — DeepState 

Аналітики DeepState повідомляють про активне просування російських військ на північ між Добропіллям і Дружківкою. За їхніми даними, окупанти зайшли до Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Веселого, обходячи фортифікації та готуючись до подальшого наступу.

Російські підрозділи змогли закріпитися у Кучеревому Яру та Золотому Колодязі, де проводять накопичення сил. Також з Кучеревого Яру вони вийшли до Веселого. Одночасно противник розвиває успіх у напрямку траси Добропілля–Краматорськ, займаючи позиції в районі Нововодяного та Петрівки.

“Для ворога вже є заздалегідь визначені кінцеві точки, яких він має досягнути та сьогодні вони проводять реалізацію задуманого, пробуючи повністю окупувати Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Веселе та інші населені пункти. Після остаточного закріплення та накопичення, будуть обов’язкові спроби рухатися в глибину території, а також будуть підтягуватися екіпажі дронів, які ускладнять перебудову альтернативної логістики”, —йдеться у повідомленні.

У DeepState вважають, що якщо події будуть розвиватись так і надалі, то Добропілля може бути окупованим раніше за Покровськ.