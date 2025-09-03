Ситуація в енергосистемі після російських обстрілів стабільна, — Міненерго 

Ситуація в енергосистемі України наразі стабільна, повідомили в Міненерго на тлі комбінованої російської атаки. За даними відомства, планових відключень наразі немає, а фахівці продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

“Станом на 3 вересня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено. Тривають планові технічні заходи з підготовки енергетичної інфраструктури до опалювального сезону”, – повідомили в Міненерго.

Також енергетики вчергове закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години — вранці і ввечері.

У ніч на 3 вересня російські війська атакували Україну крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними безпілотниками. Загалом ворог випустив 526 цілей.