        Кримінал

        Росіяни вночі атакували Україну 500 дронами та 24 ракетами

        Федір Олексієв
        3 Вересня 2025 09:23
        
        На Івано-Франківщині рятувальники ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок російського обстрілу / Фото: ДСНС
        На Івано-Франківщині рятувальники ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок російського обстрілу / Фото: ДСНС

        У ніч на 3 вересня російські війська атакували Україну десятками крилатих ракет і сотнями безпілотників. Загалом ворог випустив 526 засобів ураження.

        Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

        Силами оборони було збито/подавлено 451 повітряну ціль:

        • 7 з 8 крилатих ракет Х-101/Х-55.  
        • 14 з 16 крилатих ракет “Калібр”.  
        • 430 з 502 БпЛА типів “Шахед-Герань”, “Гербера”. 

        Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

        Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА.

        Вночі російські війська обстріляли низку регіонів України. У Київській області уламки збитої повітряної цілі спричинили загоряння поблизу багатоповерхових житлових будинків.

        На Кіровоградщині постраждала залізнична інфраструктура — поранення отримали п’ятеро осіб. Через атаку затримуються понад 20 пасажирських поїздів.

        У Калуському районі Івано-Франківської області зафіксовано пожежу на складах.

        Під обстріл потрапили також Луцьк, Рівне, Львівська область, Хмельницький, Сумщина та Одещина.


