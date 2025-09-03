Росіяни вночі атакували Україну 500 дронами та 24 ракетами

Трамп провів першу пресконференцію за тиждень: що сказав президент США про Росію та Україну

Трамп звинуватив Китай, Росію і Північну Корею у змові проти США

Комбінований удар по Україні: що відомо про нічний обстріл РФ

Під обстріл потрапили також Луцьк, Рівне, Львівська область, Хмельницький, Сумщина та Одещина.

Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ .

У ніч на 3 вересня російські війська атакували Україну десятками крилатих ракет і сотнями безпілотників. Загалом ворог випустив 526 засобів ураження.