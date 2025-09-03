Росіяни вночі атакували Україну 500 дронами та 24 ракетами

У ніч на 3 вересня російські війська атакували Україну десятками крилатих ракет і сотнями безпілотників. Загалом ворог випустив 526 засобів ураження.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Силами оборони було збито/подавлено 451 повітряну ціль:
- 7 з 8 крилатих ракет Х-101/Х-55.
- 14 з 16 крилатих ракет “Калібр”.
- 430 з 502 БпЛА типів “Шахед-Герань”, “Гербера”.
Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА.
Вночі російські війська обстріляли низку регіонів України. У Київській області уламки збитої повітряної цілі спричинили загоряння поблизу багатоповерхових житлових будинків.
На Кіровоградщині постраждала залізнична інфраструктура — поранення отримали п’ятеро осіб. Через атаку затримуються понад 20 пасажирських поїздів.
У Калуському районі Івано-Франківської області зафіксовано пожежу на складах.
Під обстріл потрапили також Луцьк, Рівне, Львівська область, Хмельницький, Сумщина та Одещина.