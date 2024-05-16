Ситуація в енергосистемі може поліпшитись на наступному тижні, – Укренерго

На наступному тижні ситуація в енергосистемі може поліпшитись, але повністю уникнути відключень не вдасться.

Про це заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

“Поточні обмеження енергоспоживання запроваджуються для всіх споживачів і рівномірно розподіляються між усіма областями. А для відновлення та перебудови пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми знадобиться тривалий час”, — заявив Кудрицький.

Раніше 16 травня член наглядової ради НЕК “Укренерго”, радник прем’єр-міністра Юрій Бойко заявив, що відключення електрики, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня.