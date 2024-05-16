Суспільство

Обмеження в електропостачанні можуть тривати до серпня – Бойко 

16 Травня 2024 14:18
читать на русском →
електропостачання, світло
Ілюстративне фото / Getty Images

Відключення споживачів, можуть тривати до серпня-вересня. 

Таку думку висловив радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК “Укренерго” Юрій Бойко.

“Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів”, – сказав Бойко.

Зокрема, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Знизиться також навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже не спекотної погоди, пояснив Бойко. 

“Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода”, – зауважив Бойко.

Він пояснив, що зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії.

“З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимкнення споживачів”, – заявив Юрій Бойко. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Травня 2024 17:14

Ситуація в енергосистемі може поліпшитись на наступному тижні, – Укренерго
16 Травня 2024 17:56

Зеленський ветував закон, який зобов’язує звітувати про зв’язки з людьми в окупації
16 Травня 2024 17:23

Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги: акцент на ППО
16 Травня 2024 16:32

Українські медзаклади отримають електромобілі первинної меддопомоги
16 Травня 2024 15:42

Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Харківщині: cеред поранених — глава Вовчанської МВА
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
усі думки