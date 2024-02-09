Сирський зробив першу заяву на посаді Головнокомандувача ЗСУ

Новий головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський подякував бойовим побратимам і посестрам, з якими служив в лавах Сухопутних військ ЗСУ та ОСУВ “Хортиця” і розповів про нові завдання, які стоять перед ним зараз.

Як розповів Сирський у Telegram, сьогодні перед Україною на порядку денному стоять нові завдання, зокрема:

чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яке надходить від наших союзників;

найшвидший та раціональний розподіл необхідного для бойових дій залишається основним завданням військової логістики;

знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці – завдання штабів усіх рівнів. Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів.

життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним.

вpапровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні.

“Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху”, – зазначив Сирський.