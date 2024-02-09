Суспільство

Сирський зробив першу заяву на посаді Головнокомандувача ЗСУ

9 Лютого 2024 12:22
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: AP

Новий головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський подякував бойовим побратимам і посестрам, з якими служив в лавах Сухопутних військ ЗСУ та ОСУВ “Хортиця” і розповів про нові завдання, які стоять перед ним зараз.

Як розповів Сирський у Telegram, сьогодні перед Україною на порядку денному стоять нові завдання, зокрема:

  • чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яке надходить від наших союзників;
  • найшвидший та раціональний розподіл необхідного для бойових дій залишається основним завданням військової логістики;
  • знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці – завдання штабів усіх рівнів. Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів. 
  • життя і здоров’я військовослужбовців завжди  були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним.
  • вpапровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у  нашій визвольній війні. 

“Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху”, – зазначив Сирський.


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