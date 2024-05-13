Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський змінив командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Харків”. На цю посаду призначили Михайла Драпатого замість Юрія Галушкіна.

Про це інформують джерела українських ЗМІ РБК-Україна, 24 каналу та KHARKIV Today.

“Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) “Харків”, – повідомили виданням в ОСУВ “Хортиця”.

Водночас зазначається, що Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Михайло Драпатий – колишній командир 2 механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Саме він у травні 2014 року вводив свої підрозділи до Маріуполя для підсилення підрозділів, які відбивали штурм терористів.