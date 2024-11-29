Сирський заявив, що ухвалив рішення про посилення ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочий візит на Донеччину, зокрема на Покровський і Курахівський напрямки, де провів зустрічі з командирами, які безпосередньо ведуть бої.

“Головна мета поїздки — особисто поспілкуватися з командирами, вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу,” — зазначив Сирський.

За результатами роботи ухвалено необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою.

Сирський наголосив, що завдяки стійкості та відвазі українських захисників ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці, а його плани на цих напрямках зазнають краху.

“Стійкість і відвага наших воїнів ламають ворожі задуми, які виходять далеко за межі цих напрямків. Вдячний нашим воїнам за хоробрість і незламність у боротьбі з агресором,” — підкреслив головнокомандувач.