Сирський заявив про напружену обстановку на Куп’янському напрямку

Сьогодні командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку.

Він оцінив оперативну обстановку як напружену. “На всіх ділянках фронту точаться важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви”, – написав Сирський у Telegram.

За його словами, він заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління. Провів оперативні наради.

“Було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки. З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів”, – зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Сирський також підкреслив, що головними пріоритетами залишаються ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження, захист наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби, збереження життя наших військовослужбовців.