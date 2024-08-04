Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський відзначив бійців бригади «Хартія» державними нагородами, повідомили в НГУ.
За високі досягненні у службі та захист держави семеро бійців бригади відзначено Почесним нагрудним знаком «Срібний хрест», ще семеро — «Золотий хрест». Один захисник відзначений Почесним нагрудним знаком «Хрест хоробрих».
П’ятеро військовослужбовців «Хартії» отримало нагрудний знак «Знак пошани».
За сумлінне виконання бойових завдань бійцям вручено й медалі «За сприяння Збройним Силам України», «Захиснику України» та «За сприяння обороні».