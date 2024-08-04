Суспільство

Сирський відзначив бійців бригади “Хартія” державними нагородами
4 Серпня 2024 20:46
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Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський відзначив бійців бригади «Хартія» державними нагородами, повідомили в НГУ.

Нагородження воїнів 13-ї Бригади Національної гвардії України “Хартія” Головнокомандувачем ЗС України Олександром Сирським / Фото НГУ

За високі досягненні у службі та захист держави семеро бійців бригади відзначено Почесним нагрудним знаком «Срібний хрест», ще семеро — «Золотий хрест». Один захисник відзначений Почесним нагрудним знаком «Хрест хоробрих».

П’ятеро військовослужбовців «Хартії» отримало нагрудний знак «Знак пошани».

За сумлінне виконання бойових завдань бійцям вручено й медалі «За сприяння Збройним Силам України», «Захиснику України» та «За сприяння обороні».


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