Політика

Сирський та Умєров обʼїхали всі гарячі точки фронту, – Зеленський

13 Лютого 2024 19:56
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зеленський, сирський
Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: Міноборони

Новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров провели день на фронті. Вони обіцяють розв’язати наявні проблеми.

Про це повідомив президент  Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. 

Він наголосив, що фронту, і зокрема Авдіївці, Купʼянську та Лиману, — «максимум уваги, максимум підтримки».

«Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту», — розповів глава держави. 

Зазначається, що вони розвʼязують наявні проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення та управління. Також посадовці обіцяють посилення дронами, РЕБ та зміцнення командних позицій.

Зеленський зауважив, що докладна відповідь щодо цього буде пізніше.


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