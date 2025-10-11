Сирський: ситуація на фронті залишається складною, але оборона активна і результативна

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оперативна ситуація на фронті залишається складною, однак Сили оборони продовжують стримувати противника, стабілізувати обстановку на найнебезпечніших напрямках і завдавати російській армії значних втрат.

За словами Сирського, у вересні загальні втрати російських окупантів становили 28,5 тисячі осіб. Найзапекліші бої тривають на Лиманському, Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Українські війська проводять контрнаступальну операцію в районі Добропілля, де підрозділи Десантно-штурмових військ і штурмових полків зупиняють і відкидають противника, який планував захопити всю територію Донецької області.

«Наша оборона – активна. Дякую нашим воїнам за стійкість і результативність», — зазначив Сирський.

Він повідомив, що протягом місяця ворог збільшив кількість повітряних атак у 1,3 раза. Попри це, ефективність української протиповітряної оборони залишається на рівні близько 74%. Головнокомандувач наголосив на необхідності посилити захист тилових об’єктів енергетики, критичної інфраструктури та логістики.

Сирський також повідомив про успіхи програми DeepStrike: у вересні ЗСУ здійснили 70 ударів по території Росії, зокрема по підприємствах, що виробляють паливно-мастильні матеріали та вибухові речовини. За його словами, переробку нафти в Росії вдалося зменшити на 21%.

Він анонсував створення нового роду військ — безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил, а також удосконалення системи штурмових військ і формування командування Кіберсил.

У Збройних Силах триває оптимізація системи військового управління. Завершили роботу об’єднані сили оперативного та територіального управління, а їхні функції передаються угрупованням військ, створеним на основі оперативних командувань. Командування об’єднаних сил ЗСУ отримає окрему ділянку фронту з підпорядкованими армійськими корпусами.

Під час робочої наради головнокомандувач заслухав доповіді щодо антидронового захисту, відновлення боєздатності підрозділів, ремонту техніки та мобілізації. Він визначив завдання на жовтень, підкресливши, що Збройні Сили України працюють цілодобово, щоб вистояти, зберегти державу, її свободу та незалежність.

«Ще раз дякую бойовим побратимам і посестрам за самовідданість, хоробрість і професіоналізм. Слава Україні!» — підсумував Сирський.