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Сирський провів нараду з командирами підрозділів БПС: “Маємо позитивну дінаміку”
12 Жовтня 2024 11:11
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бпла, сирський
Ілюстративне фото / Фото 117 ОМБр

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем (БПС) у закритому форматі відеоконференцзв’язку.

Підбили проміжні підсумки спільної роботи, повідомив він у Telegram.

Нарада з командирами підрозділів безпілотних систем / Фото телеграм-канал @osirskiy

“Заслухав доповідь командувача Сил безпілотних ситем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань.

Також доповідали керівники структурних підрозділів видів і родів Збройних Сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок.

Командири конкретних полків і батальйонів поділились досвідом та висловили свої пропозиції.

За підсумками вересня маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами”, – написав Сирський.


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