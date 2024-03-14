Суспільство

Сирський повідомив про ситуацію в районах Роботиного і Вербового

14 Березня 2024 13:07
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Олександр Сирський / Facebook

Росіяни продовжують атакувати українські позиції у районах Роботиного і Вербового, але без особливого успіху.

Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці.

Сирський наголосив, що продовжує роботу у бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку. За його словами, оперативна обстановка в цьому районі перебуває під контролем Сил оборони.

«Ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху. Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів», – наголосив Сирський.


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